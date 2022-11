POL-PDWIL: Dieseldiebstahl auf dem Rastplatz Nimstal Ost, BAB 60.

Wittlich (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 25.11.2022, 16.00 Uhr, bis Samstag, 26.11.2022, 09.00 Uhr, war ein grauer Audi auf einem leicht abgelegenen Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße in Wittlich abgestellt. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den Lack an der Beifahrerseite des Pkws, so dass ein geschätzter Schaden von ca. 2.500 EUR entstand. Hinweise werden an die Polizei ...

mehr