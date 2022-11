Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Griff nach Getränkeflasche führt zu Unfall. Insassen verletzt. Auto Totalschaden

Wiesbaum (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:22 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall auf der L 26 in Höhe der Einmündung Wiesbaum-Mirbach unterrichtet. Ein Pkw sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen seien verletzt. Die eingesetzten Beamten ermittelten den Unfallhergang wie folgt: Der 40-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis St. Wendel befuhr die L 26 aus Wiesbaum kommend in Richtung Blankenheim. Um an eine auf dem Rücksitz befindliche Getränkeflasche zu gelangen, schnallte sich der Fahrzeugführer zunächst ab, steuerte mit den Knien am Lenkrad den Pkw und griff nach hinten nach der Flasche. In einer nunmehr folgenden Rechts-kurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Böschung frontal gegen einen dort befindlichen Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau wurden durch den Aufprall verletzt und kamen mittels Rettungswagen in ein um-liegendes Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell