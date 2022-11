Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer streift Fußgängerin - Frau stürzt und verletzt sich

Singen (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der Erzbergerstraße zu einem, Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit einem Fahrrad auf dem linksseitigen Gehweg der Erzbergerstraße in Richtung Freiheitstraße. Aufgrund blendender Sonne streifte der junge Mann im Vorbeifahren eine in dieselbe Richtung laufende 81-jährige Frau. Diese stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in eine Klinik.

