LPI-J: Alkoholvertstöße mit E-Scooter

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad auf dem Kirmesgelände in Vippachedelhausen. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Kennzeichen 068KLJ hat einen Wert von ca. 2000,00EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

