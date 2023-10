POL-FR: Freiburg im Breisgau: Pkw und Motorroller kollidieren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Seit Ende September hat die Polizei in Denzlingen und Breisach sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die allesamt in Verdacht stehen, an Diebstählen von großen Mengen Kupferkabel beteiligt gewesen zu sein. Zwei Tatverdächtige wurden am 29.09.2023 in Breisach vorläufig festgenommen. Eine ...

mehr