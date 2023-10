Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer missachtet Vorfahrt, Radfahrer wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, 05.10.2023 gegen 15:55 Uhr die Gießenstraße in Bad Säckingen aus Richtung Stadtmitte und bog nach links in die Schulhausstraße ab. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete er dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 86-jährigen Pedelec-Fahrers.

Der 86-Jährige befuhr die Gießenstraße und wollte an der Kreuzung Schulhausstraße weiter geradeaus in Richtung Stadtmitte fahren. Durch den Zusammenstoß stürzte der 86-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

