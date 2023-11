Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Gewahrsam genommen, Polizisten beleidigt

Offenburg (ots)

In einem Lebensmittelmarkt in der Gustav-Ree-Anlage führte das Nichtbeachten eines Platzverweises am Montag letztlich zum polizeilichen Gewahrsam. Die Dame war gegen 14:15 Uhr offenbar dabei Passanten anzupöbeln, als Mitarbeiter eines Ladengeschäfts den Gebrauch ihres Hausrechts ausüben wollten. Hierzu kamen Polizisten des Polizeireviers Offenburg in den Einsatz. In diesem Zuge wurde der 37-jährigen Frau ein polizeilicher Platzverweis für den gesamten Bereich ausgesprochen. Die Frau verließ daraufhin zwar die Filiale, zeigte sich jedoch durch die Anordnung unbeeindruckt und verweilte weiterhin in verschiedenen Geschäften auf dem Gelände. Aufgrund ihres Verhaltens wurde der 37-Jährigen schließlich der Gewahrsam erklärt, weshalb sie auf die Dienststelle des Polizeireviers Offenburg gebracht wurde. Während des Geschehens kam es zu Beleidigungen der Frau gegenüber den eingesetzten Beamten. Die Dame erwartet sowohl eine Anzeige wegen Nichtbeachtens der polizeilichen Weisung, als auch eine Anzeige wegen Beleidigung. /to

