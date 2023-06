Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Bereits am 8. Juni 2023 ereignete sich nachts gegen 1:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Eggestraße in Pivitsheide. Eine unbekannte Person war in der Eggestraße in Richtung Oerlinghauser Straße unterwegs und verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das eigene Fahrzeug. Die Fahrerin oder der Fahrer prallte dadurch gegen den Hyundai einer Anwohnerin, der an der Straße parkte. Durch den Zusammenstoß wurde dieser über den Gehweg auf eine Mauer und in eine Hecke geschoben. Die unbekannte Person flüchtete vom Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich aufgrund von aufgefundenen Fahrzeugteilen vermutlich um einen silbernen VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug oder zur Person am Steuer geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell