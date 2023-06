Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Sicher in den Urlaub - Polizei gibt zum Start der Sommerferien Tipps für eine sorgenfreie Urlaubsreise.

Lippe (ots)

In dieser Woche starten die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und viele bereiten sich bereits auf ihren langersehnten Urlaub vor. Doch um diesen unbeschwert genießen zu können, ist es von entscheidender Bedeutung, sicher am Urlaubsort anzukommen. Egal ob Sie mit dem Auto, Wohnwagen, Wohnmobil oder Motorrad reisen - es gibt einige wichtige Aspekte vor und während der Fahrt zu beachten. Dazu zählen unter anderem ein gründlicher Technik-Check, eine sorgfältige Routen- und Pausenplanung, die Auswahl der richtigen Ausrüstungsgegenstände, eine ordnungsgemäße Beladung sowie ein korrektes Fahrverhalten. Einen umfassenden Überblick und viele Tipps für eine sichere Reise in den Urlaub gibt es auf der Internetseite der Polizei Lippe: https://lippe.polizei.nrw/artikel/tipps-fuer-eine-sichere-reise-in-den-urlaub

Darüber hinaus war die lippische Verkehrsunfallprävention in den letzten Wochen an verschiedenen Orten im Kreisgebiet unterwegs, um Urlauberinnen und Urlauber persönlich zum Thema "Sicher reisen" zu informieren. In Lemgo am Parkplatz "Bleiche" wurde Bürgern das Thema Verkehrssicherheit mit Hilfe von VR-Brillen und Multimediasäulen erläutert. Dabei wurden unter anderem Hinweise zum richtigen Verhalten an einem Unfallort und zur Sicherung von Fahrrädern auf dem Weg zum Urlaubsort gegeben. Ein weiteres Thema war auch die Sicherung von Haustieren während der Fahrt. In der Detmolder-Innenstadt gaben die Einsatzkräfte allgemeine Tipps zur Ferienreisezeit, erklärten wie Räder richtig gesichert werden und standen Interessierten für weitere Fragen zur Verfügung. Auf lippischen Campingplätzen gehörten Wohnmobil-Fans zur Zielgruppe der Verkehrssicherheits-Aktion: Sie wurden umfassend zur Sicherung des Gepäcks in ihrem Fahrzeug sowie zur Bildung einer Rettungsgasse aufgeklärt.

