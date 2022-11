Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufbruch gescheitert

Weimar (ots)

Ein nicht bekannter Täter machte sich von Montag zu Dienstag an einem VW-Transporter zu schaffen. Das Fahrzeug wurde von seinem Besitzer in der Nacht gegen 01:30 Uhr in der Humboldtstraße nahe des Stadtringes abgestellt. Mittels eines unbekannten Werkzeuges versuchte der Täter die Tür des Wagens aufzubrechen. Es entstand zwar Sachsachaden, aber die Tür ließ sich nicht öffnen.

