Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zusammenprall im Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Auf der Cronenberger Straße kam es am 18.09.2023, um 12:51 Uhr, zu einem Unfall mit insgesamt vier Pkw. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Cronenberger Straße bergauf, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Splash einer 53-jährigen Frau. Ein 63-Jähriger konnte den beiden verunfallten Pkw nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem Nissan Micra dagegen. Zudem wurde ein geparkter Suzuki Vitara am Straßenrand beschädigt. Der 40-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnnen (w 43, w 7) wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des Suzuki Splash wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es für mehrere Stunden zu Sperrungen. Der Sachschaden liegt bei circa 42.000 Euro. (jb)

