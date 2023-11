Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Coppengrave (L 462)- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

COPPENGRAVE (cmü). Am 13.11.2023 gegen 10:50 Uhr befuhr ein 67-jähriger Fahrer mit einem LKW die Landesstraße 462 aus Duingen kommend in Fahrtrichtung Delligsen. Zwischen Coppengrave und der hohen Warte kam dem Meldenden ein blauer LKW mit Anhänger entgegen. Dieser blieb nicht in seinem Fahrstreifen, sondern fuhr in den Gegenverkehr. Der 67-jährige musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit der Fahrzeugkombination zu verhindern. Hierbei kollidierte er mit einer rechts neben der Fahrbahn befindlichen Verkehrseinrichtung. An dieser entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Am LKW entstand Sachschaden, der durch die eingesetzten Beamten auf 100EUR geschätzt wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer der Fahrzeugkombination setzte die Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben bzw. Angaben zu dem LKW mit Anhänger machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell