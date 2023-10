Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 22.10.2023

Leer (ots)

++2 x Diebstahl aus Wohnung durch gezielte Ablenkung der Geschädigten++Brand eines Holzschuppens++2 x Trunkenheit im Verkehr++Pkw-Brand++Ladendiebstahl mit Auffinden von weiterem Diebesgut++

2 x Diebstahl aus Wohnung durch gezielte Ablenkung der Geschädigten

Warsingsfehn - Am späten Samstagnachmittag kam es in der Straße Am Hang zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich über eine Nebeneingangstür Zutritt zur Wohnung und entwendeten aus dem Schlafzimmer diverse Wertgegenstände. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 17:00 bis 17:30 Uhr. Die Geschädigte (85 Jahre) wurde nach dem jetzigen Kenntnisstand von einer Person in ein Gespräch verwickelt, eine zweite Person nutzte diesen Umstand für das Durchsuchen des Hauses. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Warsingsfehn.

Bunde - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Der lebensältere Geschädigte (85 J.) wurde von einer bisher unbekannten Person an der Haustür angesprochen mit der Bitte, ein Telefonat führen zu dürfen. Im Beisein des Geschädigten führte dieser dann ein Gespräch vor der Haustür. Diesen Umstand nutzte dann ein zweiter Täter, der unbemerkt ins Haus ging und dort zwei Geldbörse mit u.a. relativ geringem Bargeld entwendete. Zeugen, die Hinweise zu den Personen und einem genutzten Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Brand eines Holzschuppen

Westoverledingen - Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21:20 Uhr über einen Brand eines Holzschuppen in der Rajenstraße informiert. Der Brand konnte durch Feuerwehr gelöscht werden, hatte sich oberhalb eines Holzofen entzündet. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt, der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf grob 10.000 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr

Moormerland - Unter starkem Alkoholeinfluss war ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei gegen 22:45 Uhr des Samstagabend in der Dr.-Warsing-Straße ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1.26 Promille. Hier bekannten Zeugen war der Pkw zuvor in Warsingsfehn durch riskante Fahrmanöver aufgefallen. Als der Pkw in der o.g. Straße am Fahrbahnrand stand, sprach eine Zeugin die Person an. Diese bemerkte sofort, dass der Fahrer alkoholisiert ist und nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Durch die Polizei wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Gegen 03:30 Uhr des Sonntagmorgen mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der Deichstraße feststellen, dass dieser erheblich alkoholisiert ist. Ein Test ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der 24-jährige Mann aus Wiesmoor war jedoch mit den dann folgenden Maßnahmen nicht einverstanden und wehrte sich mit Leibeskräften dagegen, jedoch im Ergebnis vergeblich. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw-Fahrer muss sich nunmehr nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten, sondern auch wegen einer Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte.

Pkw-Brand mit Zeugensuche

Emden - Am Samstagabend kam es gegen 22:00 Uhr in der Klein-von-Diepold-Straße zu einem Pkw-Brand. Die 59-jährige Fahrzeughalterin aus Emden hatte den Brand selber bei der Feuerwehr gemeldet. Der Brand wurde dann durch die Feuerwehr gelöscht. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei vorläufig beschlagnahmt, um die Brandursache zu klären. Der Schaden an dem erst 4 Jahre alten Pkw der Marke Mercedes ist erheblich, der Wagen nicht mehr nutzbar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei im Emden zu melden.

Ladendiebstahl mit Auffinden von weiterem Diebesgut

Emden - Am Samstagabend wurde gegen 20 Uhr der Polizei ein Ladendiebstahl in der Folkmar-Allena-Straße gemeldet. Der 42-jährige Beschuldigte aus Emden wurde von den eingesetzten Polizeibeamten bei der Aufnahme des Sachverhaltes durchsucht. Neben dem vor Ort entwendeten Diebesgut (Alkoholika) konnten weitere Gegenstände (hier elektr. Kleingeräte) festgestellt werden, zu denen der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um weiteres Diebesgut handelt. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt, um die Herkunft zu klären.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell