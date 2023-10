Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.10.2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++Bekleidungsgeschäft bestohlen++Schockanrufe++Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer++++Betrug an der Haustür++Sachbeschädigung zum Nachteil eines Restaurants (Foto)++

Leer - Bekleidungsgeschäft bestohlen

Am 18.10.2023 kam es kurz vor 16:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft an der Mühlenstraße. Nach Angaben des 57-jährigen Geschäftsführers wurde dieser von einer Mitarbeiterin über den Umstand informiert, dass sich drei junge Männer in auffälliger Weise im Laden aufhalten würden. Der 57-jährige hatte die Absicht die Personen anzusprechen, als diese zügig aus dem Laden liefen. Der Geschäftsführer nahm die Verfolgung auf, konnte die Täter aber nicht mehr erreichen. Allerdings verloren die fliehenden Männer unterwegs unter anderem eine schwarze Jacke, die allerdings nicht in den Warenbestand des hier betroffenen Geschäftes gehört. Insgesamt wurden aus dem Geschäft drei Jacken der Marke "Calvin Klein" (zweimal schwarz, einmal beige) entwendet, die zusammen einen Wert von 629 Euro haben. Die drei flüchtigen Personen, welche das Diebesgut während der Flucht wahrscheinlich angezogen hatten, werden beschrieben wie folgt: Person 1 wird als 16-17 Jahre beschrieben, insgesamt dunkler Typ, trug eine schwarze Daunenjacke mit dem Label "Calvin Klein", eine dunkle Jeans und eine grau-rote Cap. Die zweite Person wird ebenfalls als 16-17 Jahre alte beschrieben, trug eine beige Daunenjacke, eine helle Jeans und eine schwarze Cap. Der dritte Tatverdächte war gleichaltrig mit den anderen Beiden und trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkle Jeans und führte eine rote Umhängetasche mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Schockanrufe Im Laufe des 18.10.2023 registrierte die Polizeiinspektion Leer/Emden ein erhöhtes Aufkommen an Schockanrufen. Zahlreich Bürgerinnen und Bürgern in höherem Lebensalter wurden telefonisch kontaktiert und mit einer Notlage konfrontiert. In allen Fällen wurde entweder durch falsche Polizeibeamte oder durch eine schreiende weinende Stimme am Telefon behauptet, das den Angerufenen nahestehende Personen einen tödlichen Unfall verursacht hätten und nun ins Gefängnis müssten. Der Erlass der Haftstrafe wäre nur durch die Zahlung einer hohen Kaution möglich und diese müsste umgehend gezahlt werden. Bei den hier gemeldeten Fällen wurden keine Zahlungen geleistet, jedoch haben sich alle Betroffenen gehörig erschreckt und wurden verunsichert. Bislang sind somit keine bekannten Schäden eingetreten. Die Polizei weist auf folgendes hin: Sollten Personen Opfer dieser perfiden Straftat geworden sein und Geldwerte herausgegeben haben, so dass ein finanzieller Schaden entstanden ist, dann wird eine Anzeigeerstattung bei der Polizei empfohlen. Weiter weist die Polizei daraufhin, dass auch nach schwersten Unfällen durch die Polizei niemals eine Barkaution oder Überweisung von hohen Beträgen gefordert wird. Das entspricht nicht dem gültigen recht in Deutschland. Auch wenn die Anrufe bei den Betroffenen große Unsicherheiten auslösen, muss bei der Forderung von Geld das Gespräch sofort beendet werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer Am 16.10.2023 wurde bei der Polizei in Leer angezeigt, dass es am 15.10.2023 auf dem Bahnhofring zu einem Unfall kam, bei welchem ein Fahrradfahrer verunfallt und verletzt wurde. Um 13:15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer den Radweg am Bahnhofsring in Fahrtrichtung Georgstraße. Dabei befuhr er den Radweg entgegengesetzt der vorgesehenen Fahrtrichtung. Er hatte nachfolgend die Absicht nach rechts die Ampelanlage in Höhe Mühlenplatz zu nutzen, die dort auch Grünlicht anzeigte. Zur gleichen Zeit befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer die Georgstraße in Fahrtrichtung Bahnhofsring und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Der 65-jährige Radfahrer konnte nur durch eine starke Bremsung einen Zusammenstoß verhindern. Dazu stoppte er zusätzlich mit dem rechten Bein und zog sich eine Verstauchung zu. Der Rotlicht-Fahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll sich um einen weißen Pkw mit Ladefläche (Art Pick-Up) mit Fahrzeugkennung LER gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu informieren.

Emden - Betrug an der Haustür

Am 16.10 2023 waren Personen im Emder Stadtteil Barenburg unterwegs und gaben sich als Mitarbeiter der Emder Stadtwerke aus. In den hier bekannt gewordenen Fällen wurde den Betroffenen durch die Betrüger vorgegaukelt, sie würden einen neuen Stromzähler erhalten. Aus dem Vorwand fragten die Betrüger Bankdaten ab und ließen die betroffenen digital einen unübersichtlichen Vertrag unterschreiben. Die Stadtwerke Emden haben bereits nach Bekanntwerden der Vorfälle direkt reagiert und einen Warnhinweis via Facebook herausgegeben. Auf der Internetseite der Stadtwerke Emden unter https://stadtwerke-emden.de/fuer-dich/kundenservice/haustuergeschaefte/ wird für Aufklärung gesorgt. Dort finden betroffene Kunden zudem einen Widerrufsantrag und auch die Servicenummer der Stadtwerke.

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung zum Nachteil eines Restaurants(Foto) Am 19.10.2023 teilt der Inhaber eines Restaurants an der Hauptstraße mit, dass unbekannte Täter in der Zeit vom 18.10.23, 23:00 Uhr bis zum 19.10.23, 10:30 Uhr sein Mobiliar auf der zugänglichen Restaurant-Terrasse beschädigt hätten. Die Tische wurden zerkratzt und die dazugehörige Rattan Bestuhlung wurde unbrauchbar gemacht, da die Sitzflächen und Rücklehnen zerschnitten wurden. Insgesamt handelt es sich um 17 Tische mit 50 Stühlen. Die Polizei Rhauderfehn hat den Vorfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat geben können, werden gebeten, die Dienststelle in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell