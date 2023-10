Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallflucht++Diebstahl aus Wohnhaus++Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Gallimarkt++

Emden - Unfallflucht

Am 16.10.2023 kam es in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Wolfsburger Straße zu einem Unfall, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi A 4 sichtbar am linken Kotflügel beschädigte. Die Spuren am beschädigten Fahrzeug lassen auf einen Unfall beim Rangieren schließen. Anschließen entfernte sich der Verursachende von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Diebstahl aus Wohnhaus

Am 17.10.2023 kam es in der Zeit von 18:15 Uhr bis 22:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhause. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diverse Bereich des Hauses. Dabei erbeuteten die Täter eine Geldbörse, Besteck und Schmuck. Anschließend verließen der oder die Täter das Haus durch die Haustür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu informieren.

Leer - Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Gallimarkt Am 13.10.2023 kam es um 00:30 Uhr zu einem Vorfall auf dem Gallimarkt, als ein 29-jähriger Mann aus Göppingen von einer ihm völlig fremden Person geschubst und ins Gesicht geschlagen wurde. Der junge Mann hatte sich zur genannten Zeit auf den Weg gemacht, den Markt zu verlassen und war auf der Pferdemarktstraße in Richtung Süderkreuzstraße unterwegs, als er eine männliche angetrunkene Person bemerkte. Die Person kam schreiend auf ihn zu und schubste den 29-jährigen, welcher dabei zu Fall kam. Durch die Einmischung von zwei Frauen auf der anderen Straßenseite, ließ der Täter von dem 29-jährigen ab und wandte sich den Frauen zu. Daraufhin griff der 29-jährige Göppinger wieder in die Lage ein, um Schaden von den Frauen abzuwenden, wobei er erneut von dem unbekannten Täter geschlagen wurde und nochmal gefallen sei. Der männliche Angreifer, der im Anschluss an die Tat weggelaufen war, wird als 30-40 Jahre alt beschrieben. Er habe eine dunkle Jacke mit Kapuze auf dem Kopf getragen. Zudem sei der Täter ca. 190 cm groß und dünn gewesen. Die Ermittler der Polizei Leer bitten Zeugen und auch die beiden anwesenden Frauen, Kontakt mit der Dienststelle aufzunehmen.

