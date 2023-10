Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten (2)++Sachbeschädigung an Pkw++Nachlese Gallimarkt++

Emden - Verkehrsunfallfluchten (2) Bereits am 12.10.2023 kam es in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Pottgießerstraße/Ecke Jungfernbrücke. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein Fahrradfahrer sich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hindurchzuzwängen, wobei er erst den Außenspiegel eines Pkw Opel Adam einklappte und zudem an der rechten Fahrzeugseite diverse Schäden verursachte. Auch wurden schwarze und violette Farbabriebe an dem beschädigten Pkw aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am 14.10.2023 gegen 12:18 Uhr auf dem Neuen Markt in Emden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Heck eines Pkw Mercedes und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Emden zu wenden.

Filsum - Sachbeschädigung an Pkw

Am 15.10.2023 kam es in der Zeit von 07:15 - 10:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW, bei welchem durch unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Straße "An der Bahn" geparkt und gehört zur Fahrzeugflotte eines dort ansässigen Pflegedienstes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Filsum zu kontaktieren.

Leer - Nachlese Gallimarkt

Vom frühen Mittwochmorgen, dem 11.10.2023 bis zum Sonntagabend, den 15.0.2023 wurde in der Stadt Leer der 515.Gallimarkt gefeiert. Laut allen Veranstaltenden war der diesjährige Markt überaus gut besucht und zog eine Besucherzahl von einer halben Million Menschen in die Ledastadt. Aus polizeilicher Sicht ist der Markt ebenfalls positiv verlaufen. Natürlich kommt es zu Sachlagen, wenn so viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, jedoch war die Zahl der Anzeigen in Relation mit dem Besucherandrang vergleichsweise niedrig.

Bereits am ersten Markttag zog es eine sehr große Anzahl von Gästen auf den Festplatz. Beim Viehmarkt wurden Einsatzkräfte von einer alkoholisierten männlichen Person massiv beleidigt. Am Mittwochnachmittag wurde ein falscher 10 Euro-Schein an einer Marktbude festgestellt und nach Sicherstellung zur Anzeige gebracht. Am Donnerstag zeichnete sich tagsüber bis in die frühen Abendstunden ein ruhiger Marktverlauf ab. In den weiteren Abendstunden strömten sehr viele Menschen auf den Festplatz. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen einige Sachverhalte mit Bezug auf Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzung (gemeinschaftliche Begehung) und einer Sachbeschädigung auf. Die in diesen Fällen tatverdächtigen Personen wurden jeweils mit einem Platzverweis belegt. Am Freitagabend wurde ein sehr hohes Besucheraufkommen auf dem Marktgelände festgestellt. Bis zum Marktende um 01:00 Uhr verzeichnete die Marktwache sechs Strafanzeigen zu Körperverletzungen, eine Diebstahlhandlung und eine Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten. Ferner erfolgte eine Anzeige bezogen auf eine mitgeführte Anscheinswaffe auf dem Festplatz. Auch am Samstagabend wurden einige Delikte festgestellt, wie z.B. eine Diebstahlshandlung, drei Straftaten Körperverletzung und noch eine Beleidigung gegen Polizeikräfte. Der letzte Markttag startete Sonntagvormittag um 11:00 Uhr und war, bis zum Marktende um 23:00 Uhr, geprägt von einem ruhigen Verlauf bei einem hohen Besucheraufkommen. Ebenso zog es viele Besucher in die Leeraner Innenstadt zu einem verkaufsoffenen Sonntag. In diesem Zusammenhang kam es nur zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen durch überwiegend falsch geparkte Kraftfahrzeuge.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell