Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall im Begegnungsverkehr++Unfallfluchten (2)++27 Pkw im Leeraner Stadtgebiet beschädigt++

Moormerland/ Großefehn - Unfall im Begegnungsverkehr Genau auf der Grenze der Landkreise Leer und Aurich kam es am 10.10.2023 um 22:26 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 33-jähriger Mann aus Emden befuhr die Leeraner Straße in Fahrtrichtung Neermoor, als ihm auf der Brücke über das Fehntjer Tief (Übergang zur Timmeler Straße) ein Mähdrescher entgegenkam. Der Mann aus Emden erkannte, dass das Mähwerk des landwirtschaftlichen Fahrzeuges auf die Gegenfahrbahn ragte und musste ausweichen, um eine Kollision mit dem Aufbau zu vermeiden. Daher kollidierte er mit einem rechtsseitigen Bordstein und zog sich Beschädigungen an seinem Fahrzeug zu. Der Mähdrescher setzte seinen Weg fort. Aufgrund der Fahrzeuggröße und Geräuschkulisse des Mähfahrzeuges ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer den Vorfall nicht wahrgenommen hat. Der Vorfall wurde aufgrund der Uhrzeit am Vormittag des 11.10.23 bei der Polizei in Emden zu Protokoll gegeben. Zeugen und der verantwortliche Fahrer des Mähdreschers werden gebeten, Kontakt zur Emder Polizei aufzunehmen.

Leer - Unfallflucht

Am 12.10.2023 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Augustenstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Toyota und fügte dem Fahrzeug Schäden im Bereich des hinteren rechten Stoßfängers und dem Radkasten zu. Anschließend entfernte sich der Verursachende ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Leeraner Polizei zu kontaktieren.

Leer - Unfallflucht

Am 12.10.2023 kam s um 07:50 Uhr auf der Ubbo-Emmius-Straße zu einem Unfall, als ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Leer, der sich in Richtung stadtauswärts bewegte, an einem wartenden Fahrzeug vorbeifahren wollte. Ein hinter dem Leeraner befindlicher Mofafahrer ignorierte die gesamte Situation und fuhr gegen den Pkw. Dort beschädigte er mit einer Pedale des Mofas die Zierleisten des Fahrzeuges. Anschließend fuhr der Mofafahrer einfach in Fahrtrichtung Blinke weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer des schwarz/silbernen Mofas wird als ca. 180 cm groß beschrieben und führte einen schwarzen Rucksack mit rotem Logo mit sich. Er trug einen schwarzen Motorradhelm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachlage geben können, werden gebeten die Leeraner Polizei zu kontaktieren.

Leer - 27 Pkw im Leeraner Stadtgebiet beschädigt In der Zeit vom 12.10.2023, 23:00 Uhr bis zum 13.10.2023, 00:40 Uhr kam es im Bereich der Süderkreuzstraße, Hafenstraße und Alte Marktstraße zu der Beschädigung von insgesamt 27 geparkten Pkw. Ein bislang nicht identifizierter Täter fügte den Fahrzeuge Beschädigungen in Form von Lackkratzern, Spiegelschäden etc. zu. In einem Fall konnte eine Fahrzeughalterin Beobachtungen machen, da sie zur Tatzeit in ihrem Fahrzeug an der Alten Markstraße aufhältig war. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit sportlicher Figur, um die 180 cm groß. Der Mann trug seine grauen Haare als hochgestylte Frisur und trug eine schwarze "Bomberjacke". Diese Beschreibung deckt sich mit Angaben zum Tatverdächtigen im Bereich der Hafenstraße. Zeugen, die weitere Angaben zur Sachlage oder zur verdächtigen Person machen können, werden gebeten die Polizei in Leer zu kontaktieren.

