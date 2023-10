POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.10.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Diebstahlstour auf der Nordseeinsel Warum nicht das Angenehme noch mit einer Auswahl neuer Bekleidung verbinden, dachte sich offenbar eine Besucherin der Insel Borkum am 10.10.2023. So begab sich die 57-jährige Frau aus dem Hochsauerlandkreis in vier verschiedene Borkumer Modegeschäfte, traf eine Auswahl von hochwertigen Bekleidungsstücken und nahm diese mit. Die hochwertigen Bekleidungsstücke zu bezahlen kam der Frau nicht in den Sinn, so dass sich sie insgesamt Waren im Wert von 580 Euro rechtswidrig zugeeignet hatte. Allerdings kam eine Fachverkäuferin der 57-jährigen dann bei der letzten Tat um 12:40 Uhr in die Quere. Die 37-jährige Mitarbeiterin eines Modegeschäftes in der Franz-Habich-Straße bemerkte, dass die Täterin einen hellblauen Pullover an sich genommen hatte und damit eilig das Geschäft verließ. Auf die Tat angesprochen, wies die Sauerländerin jeglichen Vorwurf von sich und zeigte eine Einkaufstasche vor. Einen Blick in die prallgefüllten Satteltaschen des von ihr mitgeführten Fahrrades verhinderte sie aber, indem sie sich zügig mit dem Rad entfernte. Die 37-jährige Frau ließ sich aber nicht abschütteln, machte zur Beweissicherung ein Foto von der Frau und dem bepackten Fahrrad und suchte umgehend die Borkumer Polizeidienststelle auf. Dort legte sie ihre Beweise vor, woraufhin eine umgehende Nahbereichsfahndung nach der Verdächtigen erfolgte. Diese konnte dann auf dem Weg zur Strandstraße von den Einsatzkräften angehalten und überprüft werden. Es stellte sich heraus, dass die 57-jährige ihre Garderobe um zwei Pullover, zwei Hosen und eine Jacke erweitern wollte. Zudem führte die Diebin eine vorbereitete Tasche mit sich, um mögliche Diebstahlssicherungen zu überwinden. Als alle Ausreden der Frau mit Fakten widerlegt werden konnten, kam es zu einer Rückgabe der Artikel in die betroffenen Borkumer Modegeschäfte. Die Frau, die aufgrund der nachgewiesenen Vorbereitungshandlungen vorsätzlich handelte, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Täter nach versuchtem Automatenaufbruch gestellt Nachdem ein aufmerksamer Zeuge am 10.10.2023 gegen 23:25 Uhr merkwürdige Geräusche im Bereich der Straße Plümers Kamp/ Ecke 1. Südwieke vernahm, entschloss er sich zur Mitteilung der Sachlage an die Polizei. Einsatzkräfte der Polizei Leer fuhren die genannte Örtlichkeit umgehend an und erreichten den Tatort nach wenigen Minuten. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein zu dem Zeitpunkt noch nicht verifizierter Täter versucht hatte, einen an der Einmündung befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Trotz des offensichtlichen Einsatzes von Werkzeugen, hielt der Automat dem Aufbruchsversuch stand, war aber durch die Schäden nicht mehr gebrauchsfähig. Ein zweiter Einsatzwagen, der ebenfalls in die Richtung der Tatörtlichkeit entsandt wurde, traf im Nahbereich auf der Rhauderwieke auf eine tatverdächtige männliche Person, welche eine Tüte und Werkzeuge mit sich führte. Die Person konnte von den Einsatzkräften gestellt werden. Bei der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der 24-jährige Mann aus Rhauderfehn entsprechendes Aufbruchswerkzeug mit sich führte, welches für die Tat verwendet und durch die Polizei sichergestellt wurde. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den Fehntjer eingeleitet.

Leer - "Hallo Mama, Hallo Papa" Mit den Worten "Hallo Mama, Hallo Papa" leitet sich die derzeit häufigste Betrugsform ein, die derzeit bekannt ist und mittlerweile per Messenger oder WhatsApp nahezu täglich auf den Mobiltelefonen der Bürgerinnen und Bürger landet. Auch eine 63-jährige Leeranerin bekam diese Mitteilung, bei welcher sich eine fremde Person als Ihre Tochter ausgab. Geschildert wurde auch hier die bekannte Behauptung, der Tochter sei das Handy in die Toilette gefallen und man befände sich in finanzieller Not. Als die Leeranerin von der angeblichen Tochter am 09.10.2023 aufgefordert wurde, zwei Rechnungen zu übernehmen, tat sie dieses und überwies einen Gesamtbetrag von rund 1700 Euro in zwei Teilbeträgen auf ein litauisches Konto. Am 10.10.2023 kam dann von der betrügerischen Person eine zweite Zahlungsbitte in Höhe von erneut 1700 Euro. Auch hier wurde wieder ein litauisches Konto als Empfänger angegeben. In diesem Fall hatte die Frau Glück, denn die Bank blockierte die Zahlung und wies die Geschädigte auf den möglichen Betrug hin. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass bitte auf Zahlungen an fremde Personen in Ausland verzichtet werden sollte, auch wenn diese sich als die Kinder ausgeben.

Am 10.10.2023 wurde gegen 14:56 ein 28-jähriger Mann aus Bunde kontrolliert, der sich mit einem Kleinkraftrad (KKR) auf der Straße "An der Seeschleuse" in Fahrtrichtung Emsstraße bewegte. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann das KKR im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Er konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Da er bereits Anfang Oktober wegen eines gleichgelagertes Deliktes in Erscheinung getreten war, konnte hier von einer vorsätzlichen Begehung der Verkehrsstraftat ausgegangen werden.

Leer - Verursacher nach Unfallfallflucht ermittelt Am 10.10.2023 kam es um 16:45 Uhr auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Dreieck Leer und Leer-Nord in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Werkendam/ NL befuhr mit seinem Transporter den rechten Fahrstreifen. Vor dem 31-jährgen befand sich ein 30-jähriger Mann aus Berme mit seinem Lkw-Abschleppfahrzeug. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 31-jährige von hinten auf den Lkw auf und entfernte sich durch Überholen des Lkw von der Unfallörtlichkeit. Kurze Zeit später konnte der Mann zusammen mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen an der Anschlussstelle Weener von einer Funkstreifenbesatzung angetroffen werden. An dem Transporter konnte ein erheblicher Frontschaden festgestellt werden und der 31-jährige wies eine blutende Kopfplatzwunde auf. An dem betroffenen Lkw wurde ein starker Heckschaden festgestellt, nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 30-jährige Fahrer aber unverletzt. Aus Vorhalt gab der Verursacher aus Werkendam die Unfallflucht zu. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte Am 10.10.2023 wurde der Emder Polizei gegen 15:00 Uhr mitgeteilt, dass es in der Neutorstraße in Höhe eines Lebensmittelgeschäftes zu einem Vorfall mit einer alkoholisierten Person käme, die dort herumschreien und Passanten belästigen würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den verursachenden 37-jährigen Mann, welcher aufgefordert wurde, weitere Störungen zu unterlassen. In der ersten Ansprache gab sich der Mann ohne festen Wohnsitz einsichtig. Um 16:03 Uhr wurde an derselben Örtlichkeit ein weiterer Vorfall gemeldet. Nun wurde mitgeteilt, der 37-jährige solle mit Flaschen werfen und auf Gegenstände schlagen, weshalb die Anschrift erneut von Einsatzkräften der Polizei aufgesucht wurde. Vor Ort wurde gegen den Mann ein Platzverweis verhängt, woraufhin dieser angab der Weisung nicht nachzukommen. Durch die Einsatzkräfte wurde ihm die Möglichkeit der Ingewahrsamnahme erläutert, welche im Fall eine Weigerung erfolgen würde. Da er sich weiter weigerte, näherten sich die Einsatzkräfte und schickten sich an, den 37-jährigen zwecks Durchsetzung der Maßnahme zum Streifenwagen zu bringen. Der Mann wehrte sich aktiv gegen die Maßnahme, gab dann aber an, sich der Weisung fügen und sich entfernen zu wollen. Als die Emder Polizeikräfte ihm diese Möglichkeit noch einräumen wollten, schlug dieser unvermittelt einem 31-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht und traf ihn an der Unterlippe. Danach wurde der 37-jährige unter erheblichem körperlichen Widerstand seinerseits ins Gewahrsam genommen. Bei weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass der 37-jährige unter dem Einfluss von 1,54 Promille Alkohol stand. Bei dem Angriff blieb der betroffene Polizeibeamte unverletzt. Der Verursacher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

