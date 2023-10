Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Fahrerflucht nach Unfall++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Verbotswidriges Betreten der Ruhezone für Seehunde++Gefährliche Körperverletzung++

Emden - Fahrerflucht nach Unfall

Am 08.10.2023 wurde der Polizei durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer gegen 20:22 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug auf der Straße "Verbindungsschleuse" im Stadtteil Herrentor gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kam der/die bislang unbekannte Fahrer/Fahrerin an der Ecke zum Emder Weg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen wasserführenden Graben. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellten diese nach intensiver Überprüfung und Absuche fest, dass sich keine Person mehr in dem verunfallten Fahrzeug befand. Zudem waren die Kennzeichen des Pkw abmontiert worden. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug aus dem Graben bergen und zum Abtransport einem Abschleppunternehmen übergeben. Zudem wurde ermittelt, dass das total beschädigte Fahrzeug seit einigen Wochen nicht mehr versichert war. Die Polizei Emden hat das Unfallgeschehen dokumentiert und die Ermittlungen zum Unfallverlauf und verantwortlichem Fahrzeugführer aufgenommen.

Weener - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 08.10.2023 wurde der Polizei Leer um 07:15 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass es Im Hafen von Weener zu einem Vorfall gekommen sei, bei welchem eine männliche Person einen Kanaldeckel aus der Fahrbahn entnahm und diesen in das Hafenbecken warf. Zudem beschädigte die Person die am Hafen angelegten Blumenpflanzungen und riss diverse Pflanzen heraus. Nachdem der Verursacher zuerst versuchte, sich der Strafverfolgung zu entziehen, konnte er später ermittelt werden. Der 26-jährige Mann aus Leer muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Borkum - Verbotswidriges Betreten der Ruhezone für Seehunde

Obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, kommt auf der Nordseeinsel Borkum immer wieder zu Verstößen bezüglich des Betretens der Ruhezonen für die dort lebenden Seehunde. Auch am 08.10.2023 kam es wieder zu Auffälligkeiten diesbezüglich. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr konnten dort zwei Urlauberinnen angetroffen werden, welche zwar mitteilten, auf einem Spaziergang versehentlich dort angekommen zu sein, jedoch trotzdem von den eingesetzten Kräften der Borkumer Polizei verwarnt wurden, da der Bereich großräumig beschildert ist. Eine Frau aus Berlin hingegen ignorierte die Beschilderung der Ruhezone völlig und näherte sich den Tieren auf kurze Distanz und schreckte die Seehundgruppe auf. Auch hier wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige verhängt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass das Betreten der Ruhezonen für Seehund verboten ist. Auch ist es verboten, sich den hübschen Inselbewohnern zu nähern, wenn man der Meinung ist, sie würde sich in der Nähe des öffentlichen Strandes aufhalten. Der Schutz der Tiere geht vor.

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Nachdem ein 22-jähriger Emder am 08.10.23 gegen 05:20 Uhr einem 31-jährigen Mann aus Moormerland aufhelfen wollte, weil der 31-jährige vor einem Tanzlokal am Delft auf der Erde lag, wurde er von diesem mit einer Flasche in den Nacken geschlagen. Die Flasche war intakt und zerbrach bei dem Schlag auch nicht, so dass der 22-jährige Rötungen und leichte Schmerzen im Nacken davontrug. Anschließend ließ der 31-jährige, welcher mit einem Atemalkoholwert von 2,66 Promille erheblich alkoholisiert war, die Flasche fallen, wobei sie schlussendlich zerbrach. Der 31-jährige wurde zur Wache verbracht und es wurde eine Blutprobe gegen ihn angeordnet. Anschließend konnte der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden, muss sich jetzt jedoch in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell