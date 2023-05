Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bei einem Ausweichmanöver die Berme beschädigt

Schortens (ots)

Bereits am Donnerstag, 27.04.23, kam es in den frühen Morgenstunden in Schortens in der Addernhausener Straße zu einem Verkehrsunfall. In der dort befindlichen Baustelle begegneten sich ein Sattelschlepper sowie ein Bus. Aufgrund der Enge der Fahrbahn und der Befürchtung eines Zusammenstoßes lenkte der Fahrer des Sattelschleppers sein Fahrzeug nach rechts. Hier geriet der Sattelauflieger auf die Berme, so dass diese beschädigt wurde. Laut Aussage des Fahrers soll der Busfahrer zuvor versucht haben, einen Radfahrer zu überholen, brach den Vorgang letztendlich aber ab. Der Radfahrer bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

