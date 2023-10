Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen++

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am 09.10.2023 kam es um 11:20 Uhr auf der Larrelter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann aus Bad Rappenau befuhr zusammen mit seiner 81-jährigen Beifahrerin die Larrelter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Vor dem Fahrzeug befuhr eine 25-jährige Emderin, zusammen mit ihrem knapp 2-jährigen Kleinkind die Larrelter Straße mit ihrem Pkw in gleicher Richtung. Aus derzeit völlig ungeklärten Gründen beschleunigte der 83-jährige in Höhe der Larrelter Brücke sein Fahrzeug und prallte auf das vorausfahrende Fahrzeug der 25-jährigen auf. Das Fahrzeug der Emderin wurde nach vorne geschoben und der 83-jährige und seine Beifahrerin kamen mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten mit der dortigen Leitplanke. Bei dem Unfall wurde die Frau aus Emden leicht verletzt und das im Fahrzeug befindliche Kleinkind wurde schwer verletzt. Das Kleinkind wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus verbracht. Der 83-jährige und seine 81-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden mittels Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und eine spezialisierte Unfallaufnahme veranlasst.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall bitte an die zuständige Dienststelle unter:

Polizei Emden 04921-8910

