POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.10.2023

++Zeugen gesucht nach Diebstählen und Unfallfluchten++Fahren ohne Fahrerlaubnis (3)++Unfall auf der Autobahn++Vermietungsbetrug++

Jemgum - Dachziegel entwendet

Am 06.10.2023 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr zu einem Diebstahl von Dachziegeln, welche auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen an der Molkereistraße gelagert worden waren. Insgesamt 42 Dachziegel, mit denen gut sechs Quadratmeter Fläche eingedeckt werden könnten, waren auf einer Palette sortiert. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die derzeit noch unbekannten Täter die Ziegel mit einem größeren Gefährt, wie einem Radlader oder Gabelstapler, abtransportiert haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Jemgum zu informieren.

Westoverledingen - Schwerer Diebstahl

In der Zeit vom 01.10.2023, 22:00 Uhr bis zum 02.10.2023, 07:00 Uhr kam es an der Mörtestraße/ Einmündung Querweg zu einem Diebstahl aus einem Bauwagen. Unbekannte Täter verschafften sich zuerst Zutritt zu dem umzäunten Gelände und zerstörten eine Fensterscheibe im vorderen Bereich eines dort befindlichen Bauwagens. In Folge verschafften sich die Täter durch das Fenster Zutritt zum Bauwagen. Anschließend wurde dieser durchsucht. Dabei wurde ein Werkzeug-Akku samt Ladegerät der Marke Makita aufgefunden und entwendet. Die Polizei hat nach der Tat den Vorfall aufgenommen und eine Spurensuche eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Hinweise nehmen die Dienststellen im Oberledinger Land oder in Leer entgegen.

Leer - Zeugen nach Unfallflucht gesucht. Am 09.10.2023 wurde der Polizei in Leer mitgeteilt, dass es in der Zeit vom 05.10.2023, 20:00 Uhr bis zum 06.10.2023, 17:00 Uhr auf einer Hauszufahrt an der Heisfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Ein derzeit unbekannter Täter befuhr im Rahmen der genannten Tatzeit eine private Hauseinfahrt und beschädigte dabei einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw Mazda 3 in Rot an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Direkt neben der Hauseinfahrt befindet sich eine Baustelle, wodurch der Einfahrtsbereich stark von Fahrzeugen frequentiert ist. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Die Polizei Leer bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, die Dienststelle zu kontaktieren.

Emden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am 07.10.2023 kam es in der Zeit von 20:10 Uhr bis 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Thüringer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Tiguan in Grau und fügte dem Fahrzeug eine Beule im rechten Bereich der Front zu. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu benachrichtigen

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen Die Emder Polizei musste am 09.10.2923 und am 10.10.2023 in drei Fällen feststellen, dass mancher Verkehrsteilnehmer bei Autofahrten nicht unbedingt Wert auf die Tatsache legt, dass man für die Tätigkeit eine gültige Fahrerlaubnis benötigt. Am 9.Oktober stellten Einsatzkräfte der Polizei um 14:11 auf der Dortmunder Straße einen Pkw fest, in welchem ein junger Mann festgestellt wurde, von dem bekannt war, dass er keinen Führerschein hat. Als der Fahrer des Pkw die Kontrollabsicht der Polizei erkannte, versuchte er noch kurz sich durch ein Abbiegemanöver auf einen Hinterhof der Maßnahme zu entziehen. Dort ließ er dann den Pkw stehen, entfernte sich zu Fuß von dem Fahrzeug und versteckte sich hinter einer Mülltonne. Da die Polizeikräfte ebenfalls auf den Hof abgebogen waren, hatten sie das Manöver des 26-jährigen beobachtet. Bei der Ansprache des Mannes stellten die Einsatzkräfte Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, der sich nun strafrechtlich verantworten muss, nach Hause entlassen. Um 16:34 Uhr am gleichen Tag stellten Einsatzkräfte der Polizei Emden im Rahmen einer Streifenfahrt fest, dass ihnen erneut ein Mann entgegenkam, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In diesem Fall wurde ein 43-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden auf der Bolardusstraße fahrend angetroffen, der zugab noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen zu sein und trotzdem Halter des von ihm geführten Pkw sei. Dem 43-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich in einem Strafverfahren verantworten. Den nächsten Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis trafen Einsatzkräfte der Emder Polizei am 10.10.2023 kurz nach Mitternacht auf der Rudolf-Breitscheid-Straße an. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Mannes mit Wohnsitz in Rhauderfehn wurde festgestellt, dass die vorgelegte digitale ausländische Fahrerlaubnis abgelaufen und nicht erneuert worden war. Daher wurde auch diesem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und er muss sich ebenfalls in einem Verfahren verantworten.

Uplengen - Unfall auf der Autobahn

Am 09.10.2023 kam es um 17:05 Uhr auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Leer kurz vor der Abfahrt Apen/Remels zu einem Unfall mit einer alleinbeteiligten Person. Dieser kam an der genannten Örtlichkeit aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den dortigen Wildzaun, bevor dort hinter der Böschung zum Stehen kam. Der 24-jährige Mann aus dem Saterland blieb bei dem Unfall unverletzt. Der mitgeführte Pkw wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Westoverledingen - Vermietungsbetrug

Wer heutzutage eine Wohnung sucht, nimmt meistens die entsprechenden Internetportale zu Hilfe und schaut nach geeigneten Objekten. In der jüngsten Zeit kam es jedoch häufiger zu Vorfällen, bei denen auch seriöse und bekannte Immobilienportale von Betrügern genutzt wurden, welche dort nichtexistierende oder in anderweitigem Eigentum stehende Immobilien zur Vermietung anpreisen. Ein junger Mann aus dem Oberledingerland suchte eine Wohnung im angrenzenden nördlichen Emsland und stieß in einem bekannten Immobilienportal auf eine zu ihm passende Wohnung. Er bekundete per Mail sein Interesse an der Wohnung und wurde auch von der angeblichen Vermieterin ebenfalls per Mail kontaktiert. Diese berichtete dem jungen Mann, sich derzeit im europäischen Ausland aufzuhalten, weshalb sie für eine Besichtigung nicht zur Verfügung stehe. Jedoch gab sie eine Adresse an, wo die Wohnungsschlüssel hinterlegt seien. Allerdings wäre vor der Aushändigung der Schlüssel eine Kaution von drei Monatsmieten zu hinterlegen, welche über ein spanisches Konto zu entrichten sei. Zudem wurde dem Mann vorgegaukelt, dass die Abwicklung über ein überregional bekanntes Vermietungsportal laufen solle und von dort Kontakt zu ihm aufgenommen werde. Nach Zahlung der geforderten Kaution in Höhe eines vierstelligen Betrages brach der Kontakt zu der angeblichen Vermieterin ab. Auch war ab dem Zeitpunkt die Vermietungsanzeige auf dem Portal gelöscht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Betrüger sich den derzeitigen Wohnungsmangel zu eigen machen und daher falsche Vermietungsangebote schalten. Auf den ersten Blick sind diese Betrugsangebote schwer von den seriösen Einträgen zu unterscheiden. Jedoch wird dringend empfohlen in keinem Fall Kautionsforderungen vorab und vor allem ins Ausland zu überweisen. Mietkautionen werden in Deutschland erst zu Beginn des Mietverhältnisses fällig und können laut Bürgerlichem Gesetzbuch auch in drei Raten gezahlt werden. Ebenso ist die Kaution im Mietvertrag festzuhalten. In keinem Fall werden Kautionen vorab oder zum Zwecke einer Besichtigung fällig.

