Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl einer Fahrradgepäcktasche++Fahren ohne Zulassung und Führerschein++Vom Gallimarkt in den polizeilichen Gewahrsam++Fahrzeugbrand++Trunkenheit im Straßenverkehr++Taschendiebstähle (2)++

Leer - Diebstahl einer Fahrradgepäcktasche Am 11.10.2023 wurde der Polizei mitgeteilt, dass es bereits am 10.10.2023 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:45 Uhr auf dem Gelände der Ostfrieslandhalle zu dem Diebstahl einer schwarzen Fahrradgepäcktasche kam. Der 68-jährige Geschädigte aus dem Oberledingerland stellte sein Fahrrad im Eingangsbereich beim Landwirtschaftlichen Hauptverein ab und hinterließ seine mit Kabelbindern gesicherte Tasche am Fahrrad. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, bemerkte er, dass die Tasche samt Inhalt entwendet worden war. In der Tasche befanden sich Bekleidungsgegenstände, wie eine Softshelljacke, Handschuhe und Fahrradregenbekleidung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Bunde - Fahren ohne Zulassung und Führerschein Im Rahmen einer Kontrolle stellten Kräfte des grenzüberschreitenden Polizeiteams bei einem 28-jährigen Mann mit Wohnsitz in Bunde fest, dass dieser seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte und dabei gefälschte Kennzeichen an dem Fahrzeug verwendete. Der Pkw war nicht zugelassen. Zudem wurde ermittelt, dass der Mann das Fahrzeug führte, obwohl er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und dem 28-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Vom Gallimarkt in den polizeilichen Gewahrsam Anstatt entspannt die Veranstaltung zum Viehmarkt und dem eröffneten Gallimarkt zu feiern, stand einem 31-jährigen Rheiderländer eher die Verursachung von Ärger im Sinn. Um Unfrieden zu stiften suchte er sich allerdings die für die Festivität zuständige Präsenzstreife der Polizei Leer aus. Gegen 12:00 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Präsenzstreife auf dem Veranstaltungsgelände an der Nessestraße um die dortigen Besucherströme im Blick zu behalten. Der 31-jährige Mann ging auf die vier Einsatzkräfte zu und sprach diese auf ihre Uniformen an, welche er meinte als "komische Kostüme" bezeichnen zu müssen. Er wurde von den Einsatzkräften aufgefordert, sich wieder der Veranstaltung zu widmen. Daraufhin wurde der Verursacher wütend und meinte, seine Aggressivität verbal steigern zu müssen. Zudem teile er den Beamten mit, dass er schon länger keinen Kampf mehr gehabt hätte. Dem Rheiderländer wurde mitgeteilt, dass er seine Provokationen einstellen solle, da ansonsten auch ein Platzverweis vom Festgelände die Folge sein könnte. Zudem wurde auf den Einsatz der mitgeführten Bodycams verwiesen. Zuerst entfernt sich der Mann, um dann aber später wieder Provokationen gegen die Einsatzkräfte durchzuführen, während diese sich um Hilfe zu einem medizinischen Notfall bemühten. Zudem äußert der Mann weitere erhebliche Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. Da der Mann wieder seine Aggressivität gegen die Einsatzkräfte steigerte, nach wie vor eine deutliche Angriffsstimmung aufzeigte und eine Identitätsfeststellung verweigerte, wurde er nach vorheriger deutlicher Androhung in den polizeilichen Gewahrsam genommen. Der Mann reagierte mit Gewalt durch treten, spucken und weitere Gegenwehr auf die Maßnahme. Auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille aufwies.

Weener - Fahrzeugbrand

Am 11.10.2023 wurde um kurz nach 22:00 Uhr der Brand eines Fahrzeuges an Weenerstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Pkw der Marke Audi aus bisher ungeklärten Gründen in Vollbrand geraten war. Zudem breitete sich das Feuer auf weitere Fahrzeug aus, welche neben dem brandbetroffenen Pkw abgestellt waren. So entstanden an einem weiteren Pkw Audi, einem Pkw Skoda und einem Pkw Fiat sichtliche Sachschäden, die auf Einwirkung von Feuer zurückzuführen sind. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die Polizei hat den Brandort dokumentiert und die Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Westoverledingen - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 11.10.2023 teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei um 23:06 Uhr mit, dass ihm auf der Leerer Straße ein vor ihm befindlicher Fahrzeugführer aufgefallen sei, der in Schlangenlinien in Richtung Westoverledingen/ Papenburg fahren würde. Durch umgehend eingesetzte Kräfte konnte das beschriebene Fahrzeug auf der Großwolder Straße in Fahrtrichtung Papenburg angetroffen und angehalten werden. Auch den Einsatzkräften zeigte sich zuvor die unsichere Fahrweise. Als Fahrzeugführer konnte ein 43-jähriger Mann aus Papenburg festgestellt werden, welcher sich ausweisen und einen amtlichen Führerschein vorlegen konnte. Den Einsatzkräften fiel umgehend ein merkbarer Alkoholgeruch im Fahrzeug auf und auch bei dem Betroffenen konnte Atemalkoholgeruch erkannt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der sichtlich nervöse Mann beim Verlassen seines Fahrzeuges deutlich schwankte. Nach einer Belehrung wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,33 Promille aufwies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde der Führerschein einbehalten und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ursprünglich sollte der 43-jährige nach den polizeilichen Maßnahmen, die in einem Krankenhaus stattfanden, entlassen werden. Der Mann entschied sich aber zur Äußerungen von Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte, was ihm zusätzlich eine Aufforderung zum Entfernen einbrachte. Anschließend hinderte der Mann die Einsatzkräfte am Verlassen der Örtlichkeit und schrie diese zudem an. Daher wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo er die nächsten Stunden verbrachte.

Emden - Taschendiebstähle (2) Am 11.10.2023 kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:10 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Diebstahl aus einer mitgeführten Handtasche. Unbekannte Täter entwendeten aus der über der Schulter getragenen Handtasche die Geldbörse einer 74-jährigen Emderin. Dabei erbeuteten die Täter, neben einigen persönlichen Dokumenten, einen zweistelligen Geldbetrag und eine EC-Karte, die von der Geschädigten aber umgehend gesperrt wurde. So kam es zu keinem weiteren finanziellen Schaden. Zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Thüringer Straße. Dort griffen unbekannte Täter in eine Handtasche einer 82-jährigen Emderin, welche in einem mitgeführten Einkaufswagen abgestellt war. In der Geldbörse befanden sich u.a. ein unterer dreistelliger Geldbetrag und eine Debit-Karte. Mit der Debitkarte wurde unmittelbar nach der Tat ein vierstelliger Geldbetrag an einem nahegelegenen Geldautomaten abgehoben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, auf Wertsachen immer besonderes Augenmerk zu legen.

