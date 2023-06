Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Feuerwehrampel gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw Mitsubishi den Breiten Weg in Stadtroda aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Auf Höhe der Bedarfsampel der Freiwilligen Feuerwehr kam sie nach rechts von der Straße ab und der Pkw stieß gegen den Ampelmast. Sowohl am Pkw als auch an der Ampel entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell