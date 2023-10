POL-LER: Sonderpressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.10.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Wechsel in der Leitung der Polizeistation Weener++

Weener - Wechsel in der Leitung der Polizeistation Weener Bei der Polizeistation in Weener steht eine Übergabe der Dienstgeschäfte an. Polizeioberkommissar Adrian Vogel hat zu Beginn des Monats Oktober die Dienstgeschäfte der Polizeistation Weener übernommen und löst damit den bisherigen Leiter der Polizeistation, Polizeihauptkommissar Ralf Hickmann ab. Der 30-jährige Polizeioberkommissar war zuvor schon in verschiedenen dienstlichen Bereichen eingesetzt und freut sich auf die neue Aufgabe. Der 48-jährige Polizeihauptkommissar Ralf Hickmann wechselt zur Autobahnpolizei nach Leer und wird dort die Nachfolge von Lothar Buscher antreten. Der bisherige Leiter der Autobahnpolizei, Erster Polizeihauptkommissar Lothar Buscher, wird mit Ablauf des Monats Oktober nach über 40 Dienstjahren in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

