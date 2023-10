Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Flucht vor einer Verkehrskontrolle misslingt ++ Sachbeschädigung an Pkw++

Flucht vor einer Verkehrskontrolle misslingt Emden - Am Freitagabend gegen 21 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung aus Emden die Martin-Faber-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Den Beamten kam ein Kleinkraftrad entgegen, welches mit zwei Personen besetzt war. Die Beamten wollten eine Kontrolle durchführen und gaben dem Fahrzeugführer ein Haltesignal. Der Führer des Kleinkraftrads ignorierte die Anhaltesignale und versuchte während der Fahrt das Versicherungskennzeichen umzuklappen. Die Fahrt endete im Bereich der Nesserlanderstraße, als der Führer des Kleinkraftrads versuchte in Höhe einer Verkehrsinsel zu wenden und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Mitfahrer auf dem Kleinkraft flüchtete fußläufig und der Fahrer konnte fixiert werden. Durch den Sturz erlitt der 15-jährige Fahrer leichte Schürfwunden. Im Gespräch mit den Beamten wurde auch der Grund für sein Verhalten schnell deutlich. Das Versicherungskennzeichen gehörte eigentlich an ein anderes Kleinkraftrad und der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der ebenfalls leicht verletzte Mitfahrer kehrte nach kurzer Zeit zurück und die Personalien konnten festgestellt werden. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Kennzeichen wurde sichergestellt und die Beteiligten wurden an ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Sachbeschädigung an Pkw

Ostrhauderfehn - Bereits am Donnerstag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11 Uhr, kam es in Straße Idafehn-Süd zu einer Sachbeschädigung an Pkw. An einem Pkw Mini mit der Städtekennung für Leer wurde eine Stahlstange angebracht bzw. diese hinter dem Pkw verkeilt. Die 62-jährige Halterin des Mini bemerkte die Eisenstange nicht und wollte losfahren. Durch die Stange wurde der Pkw beschädigt. Hinweise auf den möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

