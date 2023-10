POL-FR: Bad Säckingen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Auto

Freiburg (ots) - Ein 44-jähriger Mann warf am Dienstag, 03.10.2023 gegen 03:30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Waldshut eine Mülltonne auf einen vorbeifahrenden Pkw. Die 33-jährige Autofahrerin alarmierte daraufhin die Polizei, welche den Mann in der Kaiserstraße in Waldshut antraf und in Gewahrsam nahm. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck und wurde einem Arzt ...

