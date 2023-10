Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Fahrrad von Fahrradträger entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.10.2023 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde am Bahnhof in Schluchsee von einem Fahrradträger ein Fahrrad entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Fahrradträger fest an dem Pkw eines 39-jährigen Mannes montiert. Das Fahrrad sei neben der Sicherung am Fahrradträger zusätzlich noch mit einem Schloss gesichert gewesen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (07651 9336-0) hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell