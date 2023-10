Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 15.10.2023

Leer (ots)

++Brand in einer Garage++Gefährliche Körperverletzung mit Zeugensuche++Beschädigung einer Bushaltestelle mit Zeugensuche++Mehrere Pkw beschädigt, Täter gestellt++Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss++Diebstähle aus Pkw mit Zeugensuche++Verkehrsunfallflucht++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Brand in einer Garage

Leer - Gegen 02 Uhr der Sonntagnacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage in der Mühlenstraße gerufen. Bei der Überprüfung konnte dann glücklicherweise festgestellt werden, dass in der Garage, die zu einem Hotel gehört, nur ein bisschen Abfall brennt. Die Feuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen, ein Schaden an der Garage ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht entstanden. Die Ursache und der Verursacher ist/sind nicht bekannt.

Gefährliche Körperverletzung -Zeugensuche-

Leer - Gegen 02:10 Uhr des Sonntages mussten Polizeibeamte auf dem Parkplatz der Diskothek am Windelkampsweg ein Körperverletzungsdelikt aufnehmen. Ein 23-jähriger Mann aus Leer wurde nach ersten Erkenntnissen von einer Gruppe von 4 bisher unbekannten Personen geschlagen. Dieser wurde nach der Aufnahme des Sachverhaltes einem Leeraner Krankenhaus zugeführt. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Bushaltestelle beschädigt -Zeugen gesucht-

Moormerland - Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Bushaltestelle an der Örtlichkeit Dr.-von-Jhering-Straße/Haselnußstraße eine Glaswand beschädigt/zerstört. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland.

Mehrere Pkw beschädigt, Täter gestellt

Leer - Am Sonntag wurden in der Zeit von 03:10 bis 03:50 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek am Windelkampsweg mehrere Pkw beschädigt. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sind 4 junge Männer im Alter von 20-22 Jahren über die Motorhauben von 3 Pkw gelaufen und haben dadurch den Lack beschädigt. Nach Feststellung der Identität erhielten die Beschuldigten einen Platzverweis. Die jungen Männer waren sichtlich alkoholisiert.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Weener - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 24-jähriger Pkw-Führer aus Hannover seinen Pkw in der Süderstraße geführt. Bei der Kontrolle durch die Polizei gegen 22:45 Uhr am Samstagabend konnten die Beamten zudem eine geringe Menge an Marihuana im Pkw finden und sicherstellen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Diebstähle aus Kfz -Zeugensuche-

Emden - Am Samstag kam es gegen 18:00 Uhr im Emder Stadtteil Harsweg zu Diebstählen aus Kfz. Aus einem gelben VW Multivan, der in der Herderstraße stand, sowie einem weißen VW Up, der in der Fritz-Reuter-Straße stand, wurden unter anderem Alkohol, Bekleidung und Nahrungsmittel entwendet. Die Fahrzeuge befanden sich im genannten Zeitraum auf Parkplätzen der dortigen Geschäfte. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Samstag kam es zwischen 12:15 Uhr und 13:30 Uhr im Bereich des Neuen Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen rechtmäßig abgestellten weißen Pkw Daimler und entfernte sich anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am abgeparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am Samstag kam es um 15:30 Uhr in der Straße "An der Bonnesse" zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen dieses Unfalls beschädigte ein 31-jähriger Mann aus der Krummhörn bei einem Wendemanöver den parkend abgestellten Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Hildesheim. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell