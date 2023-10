Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Vorsätzliche Sachbeschädigung an Pkw++Bauartveränderungen an Pkw++Unfall mit alleinbeteiligtem Fahrer++

Leer - Vorsätzliche Sachbeschädigung an Pkw

Am 16.10.2023 beobachtete eine 20-jährige Frau einen Vorfall, bei welchem ein derzeit unbekannter Mann mutwillig den von ihr mitgeführten Firmenwagen beschädigte. Die junge Frau befand sich in ihrem an der Augustenstraße vor dem dortigen Krankenhaus geparkten Pkw, als sie einen ca. 60-65 Jahre alten Mann bemerkte, wie er mutwillig seine Pkw-Tür gegen ihren Firmenwagen schlug. Bei dem ersten Anstoß hielt sie es noch für ein Versehen. Da der Mann aber 5-6 Mal gegen ihren Pkw schlug, konnte die Absicht dahinter erkannt werden. Als sie ihn auf sein Fehlverhalten ansprach, äußerte er sich negativ über ihren Wagen, lachte und fuhr davon. Der Verursacher, der selber einen größeren schwarzen Pkw fuhr, war von auffälliger Körpergröße und hatte graue Haare in der Form einer halben Glatze. Zudem wird der Mann als kräftig beschrieben. Ebenfalls befand sich eine weibliche Person in dem schwarzen Pkw. Mögliche Zeugen der Sachlage, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Brinkum - Bauartveränderungen an Pkw

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Einsatzkräften der Autobahnpolizei Leer auf der Nückestraße in Brinkum ein Pkw auf, welcher mit einem außergewöhnliche lauten Abgasgeräusch unterwegs war. Zudem waren diverse Bauartveränderungen ersichtlich. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Veränderungen an dem Pkw vorgenommen wurden, die nicht zulässig sind. Zudem wurde angebaute Teile verändert oder Fahrzeugteile verarbeitet, die nicht für das betreffende Fahrzeug vorgesehen sind. Durch unzulässige Veränderungen an der Abgasanlage entstanden auch die Verschlechterungen des Geräuschverhaltens des Fahrzeuges. Zudem wurden noch Schleifspuren an den Hinterrädern festgestellt, was eine Gefährdung darstellt. Daher wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug bis zur Behebung der Mängel untersagt.

Neukamperfehn - Unfall mit alleinbeteiligtem Fahrer

Am 16.10.2023 kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer, als dieser die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hesel befuhr. In Höhe der Stiekelkamper Straße verlor der 21-jährige Mann aus dem Landkreis Aurich in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die dortige Berme. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und landete in einem dortigen Graben. Bei dem Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt, an seinem mitgeführten Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde mit Unterstützung eines ansässigen Landwirtes aus dem Graben geborgen. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell