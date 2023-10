POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.10.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 19.10.23 erschien ein 38-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn gegen 19:30 Uhr bei der Polizei in Rhauderfehn und ersuchte um Hilfe. Bei sich führte er einen 48-jährigen Mann aus Bremen, der versucht hatte, sich im betrunkenen Zustand in seinen Pkw zu setzten und nach Bremen zurückzufahren. Der 38-jährige hatte dieses zwar verhindern können, wusste aber nicht, wie er dem Mann, den er nur flüchtig kannte, weiterhelfen könnte. Daher suchte er zusammen mit dem 48-jährigen die Dienststelle der Polizei Rhauderfehn auf und bat um Hilfe. Eine Polizeibeamtin der Wache sprach mit dem Hilfesuchenden, um die Sachlage zu erkunden, als der Mann aus Bremen renitent wurde. Er wurde gegenüber der Polizeibeamtin laut, worauf ein zweiter Beamter dem Sachverhalt hinzutrat. Um in Ruhe die Sachlage aufzuklären, wurde der 48-jährige in die Dienststelle gebeten, wo er dann bereits im Vorraum dem hinzugekommenen Polizeibeamten gegen das Bein trat und ihm dann noch mit der Hand durchs Gesicht schlug. Was als Hilfeleistung vorgesehen war, verwandelte der 48-jährige Bremer in einen körperlichen Angriff auf und Widerstand gegen Polizeibeamte um. Als ihm zum Schutz Handfesseln angelegt wurden, bespuckte er zudem die Einsatzkräfte und blieb körperlich äußerst renitent. Aufgrund der Gesamtumstände verblieb der 48-jährige Bremer im polizeilichen Gewahrsam.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 19.10.2023 kam es in der Zeit von 15:20 Uhr bis 15:50 Uhr an einer Parkreihe auf der Boltentorstraße zu einem Unfall mit ruhendem Verkehr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen in Fahrtrichtung Abdenastraße geparkten Pkw VW und beschädigten dessen Seitenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursache von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 19.10.2023 kam es gegen kurz nach halb vier zu einem Unfall mit Flucht. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug rückwärts vom linken Fahrbahnrand der Emsmauerstraße vor einem Kreditinstitut aus und fuhr bei dem Manöver gegen einen hinter ihm stehenden Pkw. Dabei entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Leer - Zusammenstoß auf Kreuzung

Am 19.10.2023 kam es um 19:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Heisfelder Straße/ Nüttermoorer Straße, als ein Rettungswagen mit Sonder-und Wegerechten in Fahrtrichtung Moormerland unterwegs war. Ein 50-jähriger Mann aus Aachen befuhr die Nüttermoorer Straße in Fahrtrichtung Kreuzung und hatte die Absicht bei für ihn geschaltetem Grünlicht der dortigen Lichtzeichenanlage geradeaus weiter auf der Eisinghauser Straße zu fahren. Er übersah den von rechts kommenden Rettungswagen und die Fahrzeuge prallten in der Kreuzung zusammen. Der 29-jährige Fahrer des Rettungswagens und der 50-jährige Aachener wurden leicht verletzt. Die 25-jährige Beifahrerin des Rettungswagens blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

