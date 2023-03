Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen führen zu einer Vielzahl von Anzeigen

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag, den 23.03.2023 führten Beamte der Polizei Gifhorn bereits am Morgen Geschwindigkeitsmessungen durch.

Auf der Bundesstraße 4 in Höhe Gifhorn wurde dabei um 07:36 Uhr ein Seat mit 170 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Der 26-jährige Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1200EUR, zwei Punkten in Flensburg, sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Nur fünf Minuten später musste sich eine 39-Jährige mit ihrem Mercedes in der Kontrollstelle einreihen, da sie zuvor an gleicher Stelle mit 156 km/h gemessen worden war. Die Frau erwarten neben fast 1000EUR Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot ebenfalls zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Weitere zehn Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden während der etwa einstündigen Kontrolle mit Überschreitungen im Bußgeldbereich gemessen.

Auf der Bundesstraße 188 in Höhe des Gifhorner Klinikums wurden wenig später fünf weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer wurde dabei mit 99 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Die Folge hier: 150EUR Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Weitere vier zu schnelle Autofahrerinnen und Autofahrer wurden an dieser Stelle zum verkehrserzieherischen Gespräch gebeten und mussten Verwarngelder zahlen.

Im Zuge weiterer, stationärer und mobiler Kontrollen im Stadtgebiet Gifhorn wurden neben Verstößen gegen die Gurtpflicht, insbesondere unerlaubte Handynutzungen festgestellt. In insgesamt acht Fällen waren die jeweiligen Verkehrsteilnehmer hierdurch abgelenkt.

Um 11:25 Uhr wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer mit seinem E-Scooter im Gifhorner Stadtgebiet angehalten und kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Verstöße werden gleichgelagerte Kontrollen in und um Gifhorn auch weiterhin stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell