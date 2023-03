Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Kirchengemeinde

Meine (ots)

Bereits am Donnerstag, den 09.03., auf Freitag, den 10.03.2023, versuchten bislang unbekannte Täter mittels aufhebeln der Eingangstür in die Kirchengemeinde in der Kirchstraße in Schwülper einzudringen. Der oder die Unbekannten scheiterten jedoch an der Eingangstür und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Im Nahbereich der Kirchengemeinde konnten durch die eingesetzten Beamten zwei hochwertige Fahrräder sichergestellt werden, die möglicherweise von den Unbekannten genutzt wurden. Eines der Fahrräder dürfte aufmerksamen Anwohnern möglicherweise durch die auffällige rote Farbe aufgefallen sein.

Die Polizei Meine bittet Anwohner, die Hinweise zu den Unbekannten geben oder andere sachdienliche Hinweise machen können sich unter Tel.: 05304 91230 zu melden.

