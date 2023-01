Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ellmannsweiler - 52-Jährige übersieht 24-Jährige

2 Verletzte bei Unfall auf der Kreisstraße 7504

Ulm (ots)

Gegen 15.50 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem BMW die Kreisstraße von Mettenberg in Richtung Ellmannsweiler. An der der Kreuzung zur Kreisstraße 7504 übersah sie eine, von links aus Ellmannsweiler kommende, 24-Jährige, die ebenfalls mit einem BMW unterwegs war. Die 52-Jährige fuhr in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden BMWs. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall verletzt und mussten in Kliniken verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge wiesen einen wirtschaftlichen Totaschaden auf. Gegen die 52-Jährige wird nun Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

+++++++++++++++++++++ 0040106

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell