LPI-J: Versuchter Zigarettendiebstahl

Apolda (ots) - Am Wochenende wurde bekannt, dass es am Donnerstag am Parkplatz des Glockenhofcenters zu einem Unfall kam. Der/die Verursacher*in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die geschädigte Person stellte das Fahrzeug am 09.03.2023 gegen 04.00 Uhr ab und stellte gegen 12:00 Uhr einen Schaden an der Front ihres Fahrzeuges fest. Die Polizei ermittelt und bittet eindringlich die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und Meldung von verdächtigen Personen an die ...

