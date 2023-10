Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitag spielten Unbekannte einen gefährlichen Streich in Erfurt. Auf Höhe der Frankestraße hatten sie gegen 04:00 Uhr von einer Baustelle über den Juri-Gagarin-Ring ein etwa 5 cm starkes Tau in einer Höhe von 1,50 m über die Fahrbahn gespannt. Damit war das Seil geeignet gerade bei Rad- und Motorradfahrern schwere Unfälle zu verursachen. Schlussendlich kollidierte ein Autofahrer mit dem Tau. Sachschaden entstand dabei nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 280868 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

