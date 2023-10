Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop und Computerspiele gestohlen

Sömmerda (ots)

Auf einen Rucksack hatten es Diebe am Donnerstagabend in Sömmerda abgesehen. Ein 53-jähriger Mann hatte seinen Toyota in der Feldstraße geparkt, als die Diebe zuschlugen. Ohne Schaden zu verursachen gelang es den Tätern das Auto zu öffnen. Anschließend stahlen sie aus dem Fußraum einen Rucksack mit Laptop und Computerspielen im Gesamtwert von 3.300 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

