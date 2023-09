Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der B413

Höchstenbach (ots)

Am Dienstag, den 19.09.2023, gegen 09:25 Uhr kam es auf der B413 zwischen Höchstenbach und Mündersbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter roter Pkw befuhr die B413 in Fahrtrichtung Münderbsach und kam dabei auf die Gegenspur, sodass ein entgegenkommender Lkw in den Straßengraben ausweichen musste. Hierbei kippte der beladene Lkw um. Der Lkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt. Derzeit ist eine Fahrspur der B413 gesperrt. Für die Bergung des Lkw wird die B413 jedoch zeitnah für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Hierzu wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

