Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau am Hauptbahnhof Kaiserslautern festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Abend des 18. November 2023 kam es am Hauptbahnhof Kaiserslautern zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Eine Streife der Bundespolizei überprüfte daraufhin die Personengruppe. Bei einer 37-jährigen Deutschen stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Körperverletzung vorlag. Des Weiteren war die Deutsche wegen weiteren Vergehen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 46 Tagen wurde die Frau in die JVA Zweibrücken von den Polizisten eingeliefert.

