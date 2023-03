Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Gronauer Marktplatz

Hildesheim (ots)

(ahr) Am 31.03.2023 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr beschädigt ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf den Parkplätzen am Marktplatz in Gronau, einen dort ordnungsgemäß geparkten Fiat Punto. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht oder zu einem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

