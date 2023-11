Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann greift Polizisten mehrfach an

Worms (ots)

Am späten Abend des 17. November 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Worms einen 34-jährigen Litauer. Der 34-jährige wollte sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Im Verlauf der Kontrolle bedrohte der Mann die Polizisten und versuchte die Beamten anzugreifen. Daraufhin wurde der Litauer festgenommen. Der 34-jährige widersetzte sich der Festnahme. Der Mann wurde gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. In den Diensträumen trat er nach einer Polizistin. Da der Litauer unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Als die Bundespolizisten dem Mann die Handschellen abnehmen wollten, schlug dieser erneut mehrmals nach den Beamten. Der 34-jährige erhielt nach Abschluss der Maßnahmen einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Worms. Die Polizisten und der Mann blieben unverletzt. Gegen den Mann werden Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und der versuchten Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell