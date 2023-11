Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Herrenloser Rucksack sorgt für Sperrung des Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am Mittag des 14. November 2023 gegen 13:05 Uhr wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz von der Deutschen Bahn über ein herrenloses Gepäckstück im Hauptbahnhof in Mainz informiert. Eine Streife der Bundespolizei konnte in der Zwischenebene oberhalb der Haupthalle vor der Apotheke einen Rucksack feststellen. Fahndungsmaßnahmen nach dem Besitzer blieben erfolglos. Eine Videoauswertung ergab, dass der Rucksack von einer männlichen Person abgestellt wurde und diese sich im Anschluss entfernte. Daraufhin wurde die Haupthalle, Bahnsteig 1 und Bereiche der Zwischenebene von den Bundespolizisten geräumt und abgesperrt. Der Zugverkehr auf Gleis 1 wurde eingestellt. Ein angeforderter Sprengstoffspürhund spürte den Rucksack und den Bereich ab. Da der Hund kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, wurde der Rucksack durch die Polizisten geöffnet. Im Rucksack befanden sich Alltagsgegenstände. Der Rucksack samt Inhalt wurden sichergestellt. Hinweise zu dem Eigentümer konnten bis jetzt nicht erlangt werden. Die Maßnahmen wurden um 14:10 Uhr beendet und die Sperrung aufgehoben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

