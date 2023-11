BPOL-KL: Erdrutsch beeinträchtigt Bahnverkehr

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Am Morgen des 13. November 2023 gegen 05:50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, dass es auf der Bahnstrecke Norheim - Staudernheim zu einem Erdrutsch gekommen ist. An einem Hang im Gleisabschnitt in der Nähe der "Niederthäler Höfe" lösten sich Teile einer Mauer und das Erdreich. Die Teile der Mauer und Erde blockieren seitdem die Gleise auf einer Fläche von ca. 20 qm. Die Bahnstrecke wurde daraufhin komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten vor Ort dauern an. Die Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr werden noch mehrere Stunden andauern, da die Bahnstrecke erst freigegeben werden kann, wenn der Hang abgesichert ist und die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. Durch den Erdrutsch wurden keine Personen gefährdet. Warum sich das Erdreich löste und die Teile der Mauer in den Gleisbereich stürzten, wird durch die Bundespolizei Kaiserslautern ermittelt. Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen noch keine Erkenntnisse über das Ausmaß und die Höhe des Schadens vor.

