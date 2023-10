Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Segelboot kentert auf der Elbe - Segler stürzt ins Wasser

Lüchow-Dannenberg (ots)

Damnatz(SG Elbtalaue/Lk. Lüchow-Dannenberg)/hb Seinen letzten Bootsauflug für dieses Jahr hatte sich der Eigner eines Segelbootes vermutlich ge-mütlicher vorgestellt. Denn normalerweise ist Wind für Segelboote ja optimal, doch heute sollte es anders kommen.

Bei Elbkilometer 509 kenterte das 6 m lange Segelboot aus ungeklärter Ursache in Höhe der Ort-schaft Damnatz nahe des dortigen Hafens. Der Eigner fiel dabei ins Wasser und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Aufgrund des starken Windes auf der Elbe und der Strömung trieb das Boot zudem auch noch weiter ab. Der Eigner hielt sich hieran fest, um nicht unter Wasser gezogen zu werden.

Das Unglück bekamen Fußgänger auf dem Elbdeich mit und setzten sofort den Notruf ab. Die Leitstelle Lüchow alarmierte hieraufhin die Feuerwehr Damnatz und den Wasserrettungszug der Kreisfeuerwehrbereitschaft I mit den Feuerwehren Gorleben, Gartow, Hitzacker, Neu Darchau-Schutschur, Lüchow sowie Rettungskräfte vom DRK. Auch vom östlichen Elbufer machten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dömitz auf den Weg zur Einsatzstelle.

Als die Feuerwehr Damnatz am Hafen Damnatz eintraf, befand sich der Verunglückte Segelboot-fahrer bereits in einem anderen zufällig vorbeifahrenden Motorboot auf dem Weg in den sicheren Hafen, wo er an den Rettungsdienst übergeben wurde. Neben der Verletzung am Bein stellte sich weiter heraus, dass die Person auch unterkühlt war. Sie wurde zur weiteren Behandlung vorsorg-lich ins Dannenberger Krankenhaus gebracht.

Für die Feuerwehr Damnatz bestand die Aufgabe, das Segelboot zu bergen und ans Ufer zu trans-portieren. Alle anderen Feuerwehren konnten den Einsatz auf der Anfahrt letztendlich abbrechen. Die weiteren Ermittlungen zur Unglücksursache hat die Polizei Dannenberg übernommen.

Text und Bild: Holger Bannöhr, stv. Gemeindebrandmeister SG Elbtalaue

