FW Lüchow-Dannenberg: Eigenes Haus angesteckt +++ über 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Lüchow-Dannenberg (ots)

Schnackenburg(SG Gartow / Lk. Lüchow-Dannenberg) / PB In der Nacht zum Dienstag (10.10.2023) ereilte nach Mitternacht diverse Wehren der Samtgemeinde Gartow eine Alarmierung nach Schnackenburg. Unter dem Stichwort "B2Y" wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand gerufen. Die erste eintreffende Wehr meldete "Gebäude in Vollbrand" und stellte umgehend sicher, dass sich keinerlei Personen mehr im Haus befanden.

Auf ihrem eigenen Presseportal gab die Polizei bereits in den frühen Morgenstunden unter anderem an, dass "nach ersten Ermittlungen der 67 Jahre alte Bewohner aufgrund von psychischen Problemen den Brand in seinem Bungalow selbst verursacht und im Anschluss das Wohngebäude unverletzt verlassen hatte. Der 67-Jährige sei auf eigenen Wunsch noch in der Nacht in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Parallel prüfe die Polizei - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg - mögliche weitere Maßnahmen".

Im Einsatz waren die Wehren aus Gartow, Gorleben, Holtorf, Kapern, Lanze, Schnackenburg, Führungsstaffel der Samtgemeinde sowie der Rettungsdienst. Nachalarmiert wurde schließlich auch die Hygienegruppe der Feuerwehr, da sich am Einsatzort zahlreiche Asbest beinhaltende Materialien befanden und diverse Einsatzkräfte ihre kontaminierte Kleidung tauschen mussten. Ebenso nach alarmiert wurde die Versorgung durch die FTZ, die, gerade aus einem Großeinsatz entlassen, zum Tausch verbrauchter Atemluft-Flaschen anrückte. Insgesamt addierte sich die Zahl der Einsatzkräfte auf um die 80.

Das Gebäude brannte komplett aus, die Polizei geht von einem Sachschaden "von gut 80.000 Euro" aus.

