BPOL-KL: Zeugenaufruf - Nötigung eines Zugbegleiters

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße wurde am 7. November 2023 um 19:30 Uhr über einen verletzten Jugendlichen im Bahnhof informiert, dem mutmaßlich Reizstoff in die Augen gesprüht wurde. Beim Eintreffen vor Ort stellten die Polizisten einen 14-jährigen Jugendlichen fest, der die Augen nicht öffnen konnte und über Schmerzen an den Augen klagte sowie eine 14-jährige ...

mehr