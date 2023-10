POL-HS: Fahrzeug aufgebrochen

Gangelt-Birgden (ots) - Am 28. Oktober (Samstag), gegen 00.50 Uhr, ereignete sich auf der Straße Starzend ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Polen fuhr mit einem Pkw BMW mit polnischen Kennzeichen auf der Straße Starzend aus Richtung Großer Pley kommend in Richtung Am Bahnhof. Dabei verlor er nach ersten Erkenntnissen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab, prallte ...

