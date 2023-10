Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl in Schmuck Geschäft/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Eine unbekannte Täterin entwendete am Donnerstag (26. Oktober), gegen 16.20 Uhr, einen Ring aus einem Schmuck Geschäft an der Erzbischof-Philipp-Straße. Sie fragte nach einem Ring und ihr wurden durch eine Mitarbeiterin mehrere Ringe gezeigt. Sie zog einen der Ringe an und fragte nach einem weiteren. Anschließend verließ die Kundin das Geschäft, wobei sie einen Silberrring mitnahm. Die Verkäuferin stellte später fest, dass das Schmuckstück fehlte. Die Kundin war 40 bis 50 Jahre alt und trug eine dunkelblaue Steppjacke. Sie hatte dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und einen Pony. Sie hatte eine schlanke Statur und war Brillenträgerin. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei diese Frau. Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen erbeten, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell