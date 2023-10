Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 29.10.2023

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle:

Wassenberg - Mit E-Bike gestürzt

Am 28. Oktober gegen 11:50 Uhr kam es auf der Straße Am Römerhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Mann verletzt wurde. Er war mit seinem E-Bike unterwegs und stürzte aus bisher unbekannter Weise. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste und dort stationär verblieb. Da der Verdacht bestand, dass der Mann vor Fahrantritt Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Übach-Palenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 29. Oktober gegen 00:30 Uhr kam es an der Kreuzung Am Moldfeld / Bockreiterstraße in Übach-Palenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 5 Personen verletzt wurden. Alle Personen waren in einem Pkw unterwegs. Der Pkw kam aus bislang unbekannter Weise von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. 2 der Insaßen wurden hierbei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden mussten und dort stationär verblieben. 3 weiteren Insaßen wurden leicht verletzt.

Straftaten:

Heinsberg - Kleinkraftrad aufgefunden

Am 28. Oktober gegen 08:20 Uhr fand eine Zeugin auf einem Feldweg in der Nähe der Straße Haag ein Kleinkraftrad auf. Das Zweirad der Marke Ningbo war stark beschädigt und Fahrzeugteile waren abmontiert. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und die Polizei nahm die Ermittlungen auf, wem das Fahrzeug gehört.

Hückelhoven - Diebstahl aus Pkw

Aus einem Pkw wurde zwischen Freitag 27. Oktober 16:00 Uhr und 15:00 Uhr am 28. Oktober die Zulassungsbescheinigung I und eine Firmen-Tank-Karte entwendet. Der Pkw parkte in einer Einfahrt auf der Dinstühlerstraße in Hückelhoven.

Sonstiges:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg, Karl-Arnold-Straße (Betäubungsmittel)

Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gegen ihn wurde gefertigt.

