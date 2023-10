Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 27.10.2023

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle:

Geilenkirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Geilenkirchen auf der Konrad-Adenauer-Straße Zeugen.

Am 26. Oktober gegen 07.30 Uhr (Donnerstag) überquerte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Übach-Palenberg einen Fußgängerüberweg in der Innenstadt. Der Fahrer eines dunklen Geländewagens (schwarz oder dunkelblau) bremste seinen Pkw zu spät ab und stieß mit dem Jugendlichen zusammen, welcher durch die Kollision am Knie verletzt wurde. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Straftaten:

Hückelhoven - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Durch Beamte des Verkehrsdienstes wurde am 26. Oktober (Donnerstag) auf der Martin-Luther-Straße ein 32-jähriger Mann aus Erkelenz auf einem Kleinkraftrad (Roller) angehalten und überprüft. Hierbei stelle die Polizei fest, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte und aus diesem Grund nicht mehr fahrtüchtig war. Der Fahrer wurde einer Wache zugeführt, wo ihm ein Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige vorgelegt.

Geilenkirchen - Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Am Freitag, 27. Oktober, führten Beamte der Polizeiwache Geilenkirchen gegen 0.45 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Geilenkirchener Innenstadt durch.

Ein 30-jähriger Mann aus Geilenkirchen führte einen Pkw auf der Konrad-Adenauer-Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Er wurde der Wache zugeführt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

Erkelenz - Wohnungseinbrüche

Am 26. Oktober (Donnerstag) um 19.30 Uhr meldete sich die Wohnungsinhaberin eines Hauses in der Charles-de-Gaulle Straße bei der Polizei, da sie zwei Einbrecher in ihrem Haus entdeckt hat. Die 80-jährige Dame bemerkte Geräusche aus dem Obergeschoss ihres Hauses. Bei der Nachschau stellte sie zwei männliche, dunkel gekleidete Personen fest, die gerade durch ein aufgebrochenes Fenster versuchten, in ihr Haus zu gelangen. Die Dame flüchtete zu einer Nachbarin, die eingetroffenen Polizeibeamten konnten keine Täter mehr im Haus feststellen.

Gegen 20.55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Wohnungseinbruch in ein Haus in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Haus gelangt. Die Bewohner des Hauses hatten gegen 17.45 Uhr ihr Haus verlassen und waren gegen 20.55 Uhr wieder nach Hause zurückgekehrt, hierbei stellten sie den Einbruch fest. Entwendet wurde Bargeld.

Um 21.45 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in der Gottlieb-Daimler-Straße gemeldet. Hier hatten die Geschädigten das Einfamilienhaus gegen 18.30 Uhr verlassen und waren gegen 21.45 Uhr zurückgekehrt. Die Täter verschafften sich durch einschlagen einer Terrassentür und aufhebeln einer weiteren Tür, Zugang zum Haus. Das gesamte Objekt wurde von den Tätern durchsucht, diese entwendeten auch hier Bargeld.

In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, die Kriminalpolizei führte Spurensicherungen durch.

Sonstiges:

Selfkant-Süsterseel - 17-Jährige vermisst (Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung)

Die 17-jährige Vermisste hat sich selbständig bei der Polizei gemeldet und ist somit wieder zurück in ihrer Wohngruppe. Im Zusammenhang mit ihrem "Verschwinden" kam es zu keinerlei Straftaten.

i. A. Bronnenberg, PHK

